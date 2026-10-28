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DEVA lideri Babacan, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ı ziyaret etti.

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DEVA lideri Babacan, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ı ziyaret etti.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, iki parti genel başkanının bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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