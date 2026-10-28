DEVA lideri Babacan, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ı ziyaret etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, iki parti genel başkanının bir araya gelmesiyle gerçekleşti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: ANKA