Dokuz Eylül Üniversitesi Polonya'da üç üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Polonya'da düzenlenen 2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu kapsamında üç üniversite ile akademik işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gdansk kentinde Türkiye ve Polonya'dan yükseköğretim temsilcilerini bir araya getiren forumda, üniversiteler arasında ortak araştırma projeleri ve akademik hareketlilik konuları ele alındı.

Programda iki ülke arasındaki eğitim köprülerinin güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının etkinleştirilmesi hedeflendi.

Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, uluslararası işbirliklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı, sağlık ve doğa bilimleri başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki bilimsel çalışmaların uluslararası boyuta taşınmasının akademik gelişime katkılarını aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

