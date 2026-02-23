Haberler

Destici, Şehit Ailesine İftar Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Büyük Birik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eşi Şükriye Destici ve BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ile birlikte, 2016 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Mehmet Uygun’un ailesini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, ziyaret kapsamında şehidin babası Hayri Nadi Uygun ve annesi Behiye Uygun'un evinde iftar yaptı.

İftar sonrası aile ile bir süre sohbet eden Destici, şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şehit Mehmet Uygun ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: ANKA
