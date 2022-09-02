Destici: "(Irak) Türkmenlerin yaşadığı bölgelere saldırı başlarsa Türkiye gerekli tüm tedbirleri almalı"
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında basın toplantısı düzenledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç - Güncel