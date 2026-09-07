Haberler

Destici'den Suriye Türkmenleri için temsil ve Türkçe eğitim çağrısı: Türkmenler tali unsur olarak görülmemelidir

Destici'den Suriye Türkmenleri için temsil ve Türkçe eğitim çağrısı: Türkmenler tali unsur olarak görülmemelidir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de kurulacak yeni idari düzende Türkmenlerin siyasi ve idari mekanizmalarda yeterli şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirterek, Türkçe eğitimin ve kültürel bağların zayıflatılmasının Türkiye açısından stratejik ve güvenlik boyutu taşıyan konular olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de kurulacak yeni idari düzende Türkmenlerin siyasi ve idari mekanizmalarda yeterli şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirterek, Türkçe eğitimin ve kültürel bağların zayıflatılmasının Türkiye açısından stratejik ve güvenlik boyutu taşıyan konular olduğunu ifade etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de yeni bir idari düzen kurulurken meselenin yalnızca güvenlik ve toprak kontrolünden ibaret olmadığı açıktır. Suriye'nin en kadim ve yerleşik unsurlarından biri olan ve Araplardan sonra en fazla demografik üstünlüğe sahip Türkmenlerin idari ve siyasi mekanizmalarda yeterli temsil edilmemesi; Türkçe eğitimin ve kültürel bağların zayıflatılması yönündeki her gelişme, Türkiye açısından yalnızca kültürel değil, aynı zamanda stratejik ve güvenlik boyutu olan bir meseledir.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halkların meşrü taleplerini savunurken Türkmenlerin varlığını ve temsil hakkını da daha güçlü bir kararlılıkla gözetmelidir. Türkmenler ne bir pazarlık unsuru ne de geçici bir siyasi denklemin tali unsuru olarak görülmelidir. Suriye'nin geleceğine ilişkin hiçbir idari yapılanma, bu ülkenin asli toplumsal unsurlarından biri olan Türkmenlerin iradesi ve temsili dışında şekillendirilmemelidir.

Bugün Türkçenin dışlanmasına ve Türkmenlerin yalnızlaştırılmasına gösterilecek sessizlik, yarın Türkiye'nin kendi sınır hattındaki güvenlik ve egemenlik haklarını savunmasını zorlaştıracak tarihsel bir zaafa dönüşebilir. Bu sebeple Türkiye'nin önceliği yalnızca sahadaki güvenlik dengelerini takip etmek olmamalıdır. Suriye'de kalıcı istikrar; bütün toplulukların kimliğine, diline, kültürüne ve siyasi temsil hakkına saygı gösterildiği kapsayıcı bir düzenle mümkündür."

Kaynak: ANKA
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü

Rize'de tek gol var! Takımın yıldızı kendi kalesine attı, kaybettiler
Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

Batman'da, Kürtçe konuştuğu için darbedildi iddiasına valilikten cevap
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında bulundu! Polis memurunun korkunç ölümü
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar