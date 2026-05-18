Mustafa Destici: Dünya, İsrail'in Hukuk Tanımaz Saldırganlığı Karşısında Daha Fazla Sessiz Kalmamalıdır

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki göstererek " Dünya, İsrail'in hukuk tanımaz saldırganlığı karşısında daha fazla sessiz kalmamalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Destici'nin paylaşımı şöyle:

"İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale; insanlığa, vicdana ve uluslararası hukuka yapılmış alçak bir saldırıdır. Sivil yardım gönüllülerine yönelik bu korsanca saldırı asla kabul edilemez. Dünya, İsrail'in hukuk tanımaz saldırganlığı karşısında daha fazla sessiz kalmamalıdır. Mazlum Filistin halkının yanında olmaya, zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA