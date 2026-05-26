Mustafa Destici: Türkiye Cumhuriyeti, Terörle Mücadelesini Eli Kanlı Bir Terör Aparatına İhtiyaç Duymadan Yürütme Kudretine Sahiptir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin İmralı heyetinin açıklamasına tepki göstererek, terörle mücadelenin devlet aklı ve milli iradeyle yürütüleceğini belirtti.

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dem Parti'nin İmralı heyetinin yaptığı açıklama tepki göstererek, " Türkiye Cumhuriyeti ; terörle mücadelesini de bölgesel politikalarını da eli kanlı bir terör aparatına ihtiyaç duymadan, kendi 'devlet aklı' ve milli iradesiyle yürütme kudretine sahiptir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında yaptığı açıklama ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"İmralı ziyareti sonrası PKK uzantısı DEM Parti'nin paylaştığı son açıklama, terör örgütü elebaşının kendisini yapısal bir "kurtarıcı" olarak konumlandırma ve devlete istikamet çizme hadsizliğinin yeni ve güncel bir örneğidir."

Orta Doğu'daki kaotik atmosferi şantaj malzemesi yapan 'bebek katili' stratejik risklerin ancak kendisiyle aşılabileceğini iddia ederek paranoid bir hezeyanla kurtarıcı rolüne soyunmaktadır. 'Benim moderatörlüğüm biterse Türkiye mahvolur' alt metniyle örülü bu narsist tehdit dili, on binlerce vatan evladının katili bir hainin devlet ve millet hafızasıyla dalga geçme fütursuzluğudur.

Üstelik sahadaki gerçeklik bu sözde rolü boşa düşürmektedir. Suriye'den Irak'a, dağ kadrosundan diasporaya kadar hiçbir terör unsuru üzerinde bütüncül fiili bir etkisinin kalmadığı defalarca tescillenmiştir. Buna rağmen İmralı canisi, masada başka, dağda başka konuşan; bir yandan 'Ortadoğu'da mikro-milliyetçilik zarar verir' derken diğer yandan ABD-CENTCOM-İsrail himayesinde bölücü 'dört parça kürdistan' idealini diri tutan iki yüzlü bir tiyatroyu yönetmektedir.

Resmi ligimizdeki bir futbol takımını dahi 'kürdistanın takımı' diye etiketleyen bu anlayış, silah bırakmadan ve nedamet göstermeden 'almadan vermeyiz' şantajıyla süreci pazarlığa çevirmeye çalışmaktadır.

Söz konusu açıklamaya karşı aziz milletimizin ve kadim 'devlet aklı'mızın duruşu nettir: Bu ülkenin mukadderatına ihanet etmiş bir hainin kurtarıcı rollerine ve terörün vesayetindeki siyasi yapıların bu reddiyeyi meşrulaştırma çabalarına geçit verilmeyecektir.

Milli birlik ve bütünlüğümüz silah gölgesinde tartışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti; terörle mücadelesini de bölgesel politikalarını da eli kanlı bir terör aparatına ihtiyaç duymadan, kendi 'devlet aklı' ve milli iradesiyle yürütme kudretine sahiptir. ve biiznillah öyle olacaktır."

Kaynak: ANKA
