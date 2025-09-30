Haberler

Derinkuyu'da Motosiklet Denetimleri: 14 Sürücüye Ceza Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirerek ehliyet, belge kontrolü yaptı. Denetimlerde kask takmayan ve evrakları eksik olan 14 sürücüye para cezası uygulandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "Karayolları Eylem Planı ve Strateji Belgesi" kapsamında motosiklet denetimi yaptı.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 125 motosikleti kontrol eden ekipler, kask takmayan, sürücü belgesi bulunmayan, evrakları eksik olan ve çevreyi rahatsız eden 14 sürücüye para cezası uygularken, 5 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.