Derinkuyu'da Motosiklet Denetimleri: 14 Sürücüye Ceza Kesildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "Karayolları Eylem Planı ve Strateji Belgesi" kapsamında motosiklet denetimi yaptı.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 125 motosikleti kontrol eden ekipler, kask takmayan, sürücü belgesi bulunmayan, evrakları eksik olan ve çevreyi rahatsız eden 14 sürücüye para cezası uygularken, 5 motosiklet de trafikten men edildi.