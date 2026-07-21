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İnşaat iskelesinden düşen işçi öldü

İnşaat iskelesinden düşen işçi öldü
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi Atilla Öztürk hayatını kaybetti. Olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi Atilla Öztürk, hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'ndeki 4 katlı bir inşatta meydana geldi. İskelede çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden işçi Atilla Öztürk, zemine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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