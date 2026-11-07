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Derince'de camları kırılan otomobil 1 saat sonra şüpheli tarafından ateşe verildi

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Derince'de camları kırılan otomobil 1 saat sonra şüpheli tarafından ateşe verildi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra olay yerine dönerek aracı ateşe verdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra olay yerine dönerek aracı ateşe verdi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin camları kırdığı ve aracı ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şüpheli, aracın camlarını kırdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahipleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BİR SAAT SONRA GERİ DÖNÜP ATEŞE VERDİ

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra yeniden otomobilin yanına gelen şüpheli, araca sıvı bir madde döktükten sonra ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri yeniden şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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