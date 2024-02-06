Derince'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Murat Tosun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kardeşler ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde dün 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğrenci velisi Murat Tosun, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli kardeşler B.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.