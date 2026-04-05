Derik'te 376 yıllık kilisede Paskalya kutlaması

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan Zekerya Sabuncu (67), Paskalya Bayramı'nı tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde kutladı. İlçede yaşayan diğer Ermeni asıllı vatandaşların rahatsızlıkları nedeniyle gelemediği kilisede Sabuncu, tek başına dua edip mum yaktı.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'ndeki 376 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde, Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından biri olan Paskalya için hazırlıklar yapıldı. 50 günlük oruç döneminin ardından İsa Mesih'in dirilişini simgeleyen bayramı kutladıklarını belirten Zekerya Sabuncu, kilisenin bakımını ve gönüllü rehberliğini üstlendiğini ifade etti.

'BARIŞ, HUZUR VE BEREKET GETİRSİN'

Bayramın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Sabuncu, "13 yıl önce Derik'e geri döndüm. Bugün Paskalya'yı kutluyoruz. Bu kutsal günün dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini; kalplerimize merhamet aşılamasını diliyorum. İlçede bizim cemaatten yaşlı ve rahatsız olduğu için gelemeyen bir çiftimiz var, bu yüzden bugün kilisede yalnızım. Ancak her pazar olduğu gibi dualarımı ettim. Bayram geleneği olarak hazırladığımız yumurtaları, ziyarete gelen misafirlerimize ikram ediyoruz" dedi.

KOMŞULARINDAN BAYRAM ZİYARETİ

Zekerya Sabuncu'yu bayram gününde Müslüman komşusu Kemal Denk yalnız bırakmadı. Kiliseye gelerek Sabuncu'nun bayramını kutlayan Denk, "Derik'teki Ermeni ailelerimizin Paskalya Bayramı vesilesiyle ziyarete geldik. Zekerya ağabeyimizin ve tüm dünya ülkelerinde yaşayan Ermeni ailelerin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Sabuncu, ayrıca kilisedeki kutlamanın ardından ilçede yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan Ermeni asıllı Naif (78) ve Yurşalin Demirci çiftini evlerinde ziyaret etti. Bayramlaşma sırasında duygulanan Naif Demirci, Sabuncu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı