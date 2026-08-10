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İslahiye'de Otomobil Dereye Yuvarlandı: 81 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

İslahiye'de Otomobil Dereye Yuvarlandı: 81 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 81 yaşındaki Veysel D.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 25 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Veysel D. (81), yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel D.'nin kullandığı 80 FC 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikte dereye yuvarlandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Veysel Dönmez, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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