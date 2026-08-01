Haberler

Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu

Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan (36) suda kayboldu.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan (36) suda kayboldu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Taştan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GET 243 plakalı otomobili Selgelen Deresi'ne uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis dalgıç ve ambulans ekipleri sevk edildi. Derede otomobile ulaşıldı ancak Abdulkadir Taştan bulunamadı. Ekiplerin Taştan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıldır ülkeyi yöneten Kamerun Cumhurbaşkanı Biya sırra kadem bastı

44 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı sırra kadem bastı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen bu görüntüye yorum yağıyor

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar