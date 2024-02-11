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Kırıkkale'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Dereye Düştü

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Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü demir korkuluklara çarparak dereye düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de demir korkuluklara çarparak dereye düşen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü F.U.Y., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirtilen F.U.Y., idaresindeki plakasız motosiklet, Çoruhözü Deresi'nin çevresindeki demir korkuluklara çarptı. Motosikletten savrulan sürücü, 5 metre yükseklikten dereye düşüp, yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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