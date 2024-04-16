Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, mazbatasını aldı

Derebucak ilçesinde 3. kez Derebucak Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Ahmet Kısa, mazbatasını aldı.

Başkan Kısa ve meclis üyelerine gittikleri Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbataları verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "İlk günkü görev aşkıyla, Derebucak'ta görev yapacağız. Bizlere yeniden Derebucak'a hizmet etme onurunu yaşatan tüm hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.