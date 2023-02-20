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Depremzedelere toplanan yardımları çalmak isterken yakalandılar

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Sultangazi'de, depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de depremzedeler için toplanan yardımlar dün gece saat 00.45 sıralarında Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nden 2 şüpheli tarafından çalınmak istendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Olayı fark eden bir görevlinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Depremzedelere toplanan yardımları çalmak isterken yakalandılar

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özdemir Bayraktar Sultangazi Habipler Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

özgen ASLAN:

şimdi bunlar oksijen tüketmeye devammı edicek

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