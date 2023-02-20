Depremzedelere toplanan yardımları çalmak isterken yakalandılar Güncel Haberler Sultangazi'de, depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Sultangazi'de depremzedeler için toplanan yardımlar dün gece saat 00.45 sıralarında Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nden 2 şüpheli tarafından çalınmak istendi. SUÇ DOSYASI KABARIK Olayı fark eden bir görevlinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Özdemir Bayraktar Sultangazi Habipler Güncel Haberler

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