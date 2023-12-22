Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler

Çin ay takvimine göre bu Cuma günü, Dongzhi olarak da bilinen kış gündönümü.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jishishan ilçesindeki geçici yerleşim yerinde kalan depremzedelere, Dongzhi kutlamalarının olmazsa olmaz yiyeceklerinden biri olan mantı ikram edildi.

Çin'in kuzeyindeki geleneklere göre mantı, Çin ay takvimindeki 24 güneş döneminin 22'ncisi olan Dongzhi gününde mutlaka tüketilen bir yiyecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor.(XHTV)