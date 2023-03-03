İlk açıklama Haberler.com'a! Depremzede çocuklara photoshopla çorap giydiren genel sekreter kendini böyle savundu

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'ın Kahramanmaraş'ta ayağında çorapları olmayan depremzede çocuklarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından photoshopla çorap yaparak paylaşması büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Haberler.com'a bir açıklama yapan Çınkıl, "Arkadaşlar çocukların rencide olmalarını istemedikleri için böyle bir şey yapmışlar" dedi.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'ın 20 Şubat'ta ziyaret ettiği Kahramanmaraş'ta çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen fotoğraflarda depremzede çocuklarla bir araya geldiği görülen Çınkıl'ın ayağında çorapları olmayan çocuklara photoshopla çorap yaptıktan sonra paylaştığı görülüyor.

ÇOCUKLAR RENCİDE OLMASIN DİYE YAPMIŞLAR

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan Yahya Çınkıl, "O gün arkadaşlarımla birlikte çocukları ziyaret ettik, onlarla kucaklaştık. Ziyaretten de fotoğraflar çekildi. Bu fotoğraflara da bilgi işlemdeki arkadaşlar çocukların rencide olmaması için böyle bir şey yapmışlar. Yapmasalardı daha iyiydi ama olan oldu. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki o çocukların her türlü ihtiyaçlarını giderdik" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Çınkıl'ın hesabından yapılan paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti. Birçok kişi yapılan photoshopa bir anlam veremezken, Twitter'da konuyla ilgili şu yorumlar yapıldı: "Çocukların çıplak ayaklarına photoshop ile çorap giydirmek nedir", "Sinop İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'ın photoshopu keşfetmesi...", "Çocuklardan çekin ellerinizi şovlarınıza son verin."

İşte Yahya Çınkıl'ın paylaştığı photoshoplu kareler;