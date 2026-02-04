Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıyla yaşama tutunuyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde eşini kaybeden baba, 3 evladıyla yaşama tutunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'daki depremde eşini kaybeden Sinan Alban, 3 çocuğuyla birlikte yeni bir hayata başlıyor. Annelerinin desteğiyle çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışan Alban, zor günlerde ayakta kalmak için var gücüyle mücadele ediyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 43 yaşındaki Sinan Alban, evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Depreme Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'ndeki 2 katlı evlerinin 2. katında yakalanan Alban, afetten kısa süre sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Aynı gün oğulları Berkay (14), Enes (12) ve Rüzgar'ı (9) enkazdan kurtaran baba, eşi Mehtap'ın (31) ise cansız bedenine ulaştı.

Minibüs şoförü olarak çalışan Alban, oğullarına hem baba hem de anne oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hüyük Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi afet konutuna yerleşen Alban, annesinin de desteğiyle yemeklerinden çamaşırlarına, ödevlerinden temizliklerine kadar evlatlarının her şeyiyle yakından ilgileniyor.

"En büyük destekçim annem"

Baba Sinan Alban, AA muhabirine, deprem öncesi çok güzel bir hayatlarının olduğunu söyledi.

Depremin ardından zor günler geçirdiklerini anlatan Alban, eşinin acısının ise ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Alban, her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Evlatlarıyla yeni yuvalarında birbirlerine güç vererek güzel bir şekilde yaşamaya çalıştıklarını anlatan Alban, şöyle konuştu:

"Çocuklarımla birlikteyim ve yaşadığımız için mutluyuz. Allah bir daha yaşatmasın. Hem anne hem baba olacağız, çocuklarımız için mecburuz, ayakta durmaya çalışacağız. Onları en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. Zor bir süreçten geçtim, onların da psikolojilerini düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. En büyük destekçim annem, her konuda bize yardımcı oluyor."

Nafile Alban da gelininin emaneti torunlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı