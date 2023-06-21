Depremzede Ailenin 4 Bin 145 TL'lik Elektrik Faturası İptal Edildi

DİLAN KUTLU

Adıyaman'da evleri depremde ağır hasar alan İlik Ailesi'ne gönderilen 4 bin 145 TL'lik elektrik faturası, ANKA Haber Ajansı'nın gündeme getirmesinin ardından iptal edildi. AKADEŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri, depremzede aileye kesilen faturanın iptal edildiğini bildirdi.

Adıyaman'ın merkeze bağlı Yazıbaşı köyündeki evi depremde ağır hasar aldığı için çadırda kalan Abuzer İlik'e 4 bin 145 TL'lik elektrik faturası gönderilmişti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bu yana eşi ve üç çocuğuyla çadırda kalan Abuzer İlik, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne giderek evine 'ağır hasarlı' raporu verildiğini belirtmiş ve faturaya itiraz etmişti.

Depremzede aile, yaşadıkları sorunu ANKA Haber Ajansı'na anlatmıştı. AKADEŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri, bugün ANKA'yı arayarak depremzede aileye kesilen 4 bin 145 TL'lik faturayı iptal ettiklerini bildirdi.

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