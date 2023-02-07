Deprem sonrası sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan tır şoförü gözaltında Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından sosyal medyadan asılsız ses kaydı paylaştığı tespit edilen TIR sürücüsü M.T., Bilecik'te gözaltına alındı. Bilecik'te oturan TIR şoförü M.T., Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından Bilecik'te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını sosyal medyada paylaştı. GÖZALTINA ALINDI Ses kaydının kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı paylaşım nedeniyle M.T. hakkında gözaltı kararı verdi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Bilecik 3. Sayfa Güncel Haberler

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