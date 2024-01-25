Depreme Canlı Yayında Yakalandılar
Malatya'da, 5.2 büyüklüğündeki depreme yerel televizyon kanalında canlı yayın esnasında yakalandılar. Canlı yayına programdakilerin panik anları yansırken, şiddetli sarsıntıyla birlikte kameraların ve arka planda bulunan dekorların sallandığı görülüyor.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Malatya'da, 5.2 büyüklüğündeki depreme yerel televizyon kanalında canlı yayın esnasında yakalandılar. Canlı yayına programdakilerin panik anları yansırken, şiddetli sarsıntıyla birlikte kameraların ve arka planda bulunan dekorların sallandığı görülüyor.