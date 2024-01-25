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Depreme Canlı Yayında Yakalandılar

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Malatya'da, 5.2 büyüklüğündeki depreme yerel televizyon kanalında canlı yayın esnasında yakalandılar. Canlı yayına programdakilerin panik anları yansırken, şiddetli sarsıntıyla birlikte kameraların ve arka planda bulunan dekorların sallandığı görülüyor.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Malatya'da, 5.2 büyüklüğündeki depreme yerel televizyon kanalında canlı yayın esnasında yakalandılar. Canlı yayına programdakilerin panik anları yansırken, şiddetli sarsıntıyla birlikte kameraların ve arka planda bulunan dekorların sallandığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Malatya Deprem Televizyon Yaşam Güncel Haberler

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