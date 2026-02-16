Depremde Kaybolan Gazilik Madalyası Yeniden Verildi

ADIYAMAN'da Cafer Karakuş'un, 6 Şubat depremlerinde kaybolan gazilik madalyası yeniden hazırlanarak verildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan programda, Tunceli'de teröristlerle çatışma sırasında gazi olan Cafer Karakuş'un talebi sonrası depremde kaybolan madalyasının yerine yenisi hazırlandı. Madalyayı takdim eden İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, "Devletimiz, vatanı için canını ortaya koyan gazilerimizin her koşulda yanındadır" dedi.