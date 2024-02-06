Depremde kaybettikleri arkadaşlarını anan öğrenciler gökyüzüne siyah balonlar bıraktı

HATAY'ın Defne ilçesinde Sümerler Ortaokulu öğrencileri, depremin yıl dönümünde kaybettikleri arkadaşlarını anmak için toplanıp, gökyüzüne siyah balonlar bıraktı. Okulda bir araya gelen öğrenciler, depremde yaşamını yitiren Yağmur Rifaioğlu'nun (13) da şiirini besteleyip, birlikte söyleyerek gözyaşı döktü.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da binlerce kişi, hayatını kaybetti. Defne ilçesi Sümerler Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci de enkaz altında kalıp, can verdi. Sümerler Ortaokulu öğrencileri, depremin yıl dönümünde okulda toplanıp, arkadaşlarını andı. Öğrencilerden oluşan koro, hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi Yağmur Rifaioğlu'nun yazdığı şiiri besteledi. 'Yağmurun Şarkısı' isimli eseri öğrenciler, birlikte okuyup, gözyaşı döktü. Öğrenciler daha sonra gökyüzüne siyah balon bıraktı.

'YAĞMUR'U ŞARKISI İLE YAŞADIK'

?Sümerler Ortaokulu Müdürü Ercan Yücel, "50 binden fazla canımızı kaybettik. Bizim de 17 öğrencimiz enkazda hayatını kaybetti. Onlar için bir proje geliştirmek istedik. Bu kapsamda kaybettiğimiz öğrencilerden Yağmur'un yazdığı şiiri besteledik. Bu şarkı, depremde kaybettiklerimizin sesi olsun istedik" dedi.

Yağmur'un sınıf arkadaşı Azize Sümbül ise "Yağmur ve diğer arkadaşlarımız ile hep beraberdik. Hepimiz çok yakındık. Yağmur ile ayrı bir samimiyetimiz vardı. Kaybettikten sonra çok üzüldük. Haberi aldığımızdan beri hayat çok zor geliyor. Yağmur'un yazdığı şarkıyı söylerken bir yanım üzüldü ama onu yaşattığımız için bir yanım da mutlu oldu. Yağmur'u şarkısı ile yaşattık" diye konuştu.