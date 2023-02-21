Depremde camı ve kapısı kırılan dükkanda, gözlükler ilk günkü gibi yerinde kaldı

MALATYA'da, depremde camı ve kapısı kırılan dükkanın raflarındaki gözlükler yerlerinde kaldı. Gözlükçünün karşısındaki binada yaşayan Ömer Faruk Çapar, "İlk günden beri aynı şekilde duruyor" dedi.

Malatya'da kentin en işlek noktalarından İnönü Caddesi'nde hasar gören bir binanın altındaki gözlükçü dükkanının cam kapısı ve camları depremde kırıldı, gözlükler ise sergilendikleri raflarda kaldı. Diğer cihaz ve bilgisayarların da yerlerinde olduğu görülen dükkana, depremden sonra iş yeri sahibinin bir kez gelip, gittiği belirtildi.Dükkanın karşısındaki binada yaşayan Ömer Faruk Çapar, "Biz karşıdaki apartmanda oturuyoruz. İlk depremde camları kırıldı zaten burasının. Şu anda önü açık halde ama yine de hiçbir şekilde çalma, hırsızlık, yağma falan yapılmadı. İlk günden beri aynı şekilde duruyor. Camı da kırık açık şekilde. İş yeri sahibi bir kere geldi, sonra gitti" diye konuştu.