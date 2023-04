Deprem öncesi müzik yaptığı sokakta, bu kez enkaz önünde 'Hatıran Yeter' şarkısını söyledi

HATAY'ın Antakya ilçesinde gitar çalıp, müzisyenlik yapan Cem Demirel (28), deprem felaketinin ardından yeniden sokaklara dönüp, 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendirdi. Enkaza dönen sokaklar ile depremden önceki hareketli sokakları bir araya getirip, video hazırlayan Demirel, Duygularımı, acılarımı kelimelere dökmek zor oluyor, tarif edemiyorum. Ben de bir şarkı ile tarif etmek istedim dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, eski Antakya evlerinin bulunduğu Güllü Bahçe Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde gitar çalıp, müzisyenlik yapan Cem Demirel'in Harbiye Mahallesi'ndeki evi de ağır hasar aldı. Deprem felaketinde ailesinden kayıplar veren Demirel, Antakya'yı terk etmeyip, çadırda yaşamaya başladı. Bir süre sonra sokaklara dönüp, Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendiren Demirel, bir de video hazırladı. Enkaza dönen sokaklar ile depremden önceki hareketli sokakları bir araya getiren Demirel, videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'TOPARLANACAĞIZ, AYAĞA KALKACAĞIZ'

Depremden önce neredeyse her gün aynı sokakta müzisyenlik yaptığını söyleyen Cem Demirel, Her akşam şarkılar söylerdim, Antakya'nın insanları da bana eşlik ederdi. Bazı şarkılarda hüzünlenip, bazılarında ise hep beraber eğlenirdik. Çok da güzeldi; ama artık medeniyetimiz yok oldu. Umuyorum ki; en kısa zamanda toparlanacağız ve ayağa kalkacağız. Depremde kuzenimi ve oğlunu kaybettim. Bir sürü arkadaşım, dostum yaşamını yitirdi. Şarkılar söylediğim, sokakta sevdiğim, tanıdığım insanlar vardı; onlar da hayatını kaybetti. Beraber şarkılar söylediğimiz insanların çoğu şu an hayatta değil. Duygularımı, acılarımı kelimelere dökmek zor oluyor, tarif edemiyorum. Ben de bir şarkı ile tarif etmek istedim. Burayı bırakmak istemiyorum. Durumlar içler acısı dedi.

'ESKİDEN BURALAR ÇOK CANLIYDI'

Eski Antakya sokaklarında çok sayıda hatırası olduğunu belirten Demirel, Herkes, görüntüleri paylaştı çünkü acımız bir. Deprem sürecinde yardımlarını, desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. Bu deprem 11 kentte yaşandı, en çok da Hatay'ı etkiledi. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, kalanlarımız için sabırlar ve yaralılar için de acil şifalar diliyorum. Eskiden buralar çok canlıydı, bütün gençler buradaydı. Bu sokakta kentin kalbi atıyordu. Gördüğünüz yer molozdan ibaret değildi. Yüzyıllardır tarihi süren bir yapı. Taşlar bile öyle ama şu an yerle yeksan olmuş halde. Umarım en kısa zamanda ayağa kalkar. Bu sokakların eski halini, eski şehrimi görmek istiyorum diye konuştu. (DHA)