Deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi (2)
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Düzce Adliyesi Binanın çatı duvarından kopan tuğla ve molozlar Hasar alan adliye binası DÜZCE - Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi.
Düzce Adliyesi
Binanın çatı duvarından kopan tuğla ve molozlar
Hasar alan adliye binası DÜZCE - Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi. (2)
Kaynak: AA / Güncel