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Deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi (2)

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Düzce Adliyesi Binanın çatı duvarından kopan tuğla ve molozlar Hasar alan adliye binası DÜZCE - Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi.

Düzce Adliyesi

Binanın çatı duvarından kopan tuğla ve molozlar

Hasar alan adliye binası DÜZCE - Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi. (2)

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Kaynak: AA / Güncel

Düzce Adliyesi Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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