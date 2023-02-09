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Deprem bölgesindeki gazeteciden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili çarpıcı iddia: 'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar

Güncel Haberler

Deprem bölgesine giden gazeteci Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bir iddia da bulundu. Üzülerek anlattığını belirten Ersoy, "Çok yerden duydum. Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz, tam çocuğa ulaşacağız pat başka bir ekip gelip 'sizin işiniz bitti, çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Güncel Haberler

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