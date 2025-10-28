Haberler

Deprem Bölgesinde 705 Konutun 373'ü Tamamlandı

Deprem Bölgesinde 705 Konutun 373'ü Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı süren köy tipi afet konutları projesinde 705 konuttan 373'ü tamamlanarak afetzedelere teslim edildi. Kalan konutların yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı süren ve "deprem bölgesinin en büyük köy tipi afet konutları projesi" olarak nitelendirilen 705 konuttan 373'ü tamamlanarak afetzedelere teslim edildi, kalan konutların yılbaşına kadar tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Malatya'nın farklı bölgelerinde kalıcı ve köy tipi konutların inşaatı devam ediyor.

Bu kapsamda Doğanşehir'in kırsal Polat Mahallesi'nde geçen yıl ocak ayında temeli atılan 705 köy tipi kırsal afet konutunun tamamının yıl sonunda teslim edilmesi öngörülüyor.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, AA muhabirine, bazı konutların tamamlandığını, bu kapsamda 373 hak sahibine anahtar tesliminin yapıldığını söyledi.

Bölgede sosyal alanların da yapıldığını ifade eden Sungur, konutların kaba inşaatının bittiğini, evlerin içindeki ince işlerin sürdüğünü belirtti.

Sungur, "Bu alan, deprem bölgesindeki en büyük toplu kırsal konut alanı konumunda. Yıl sonuna kadar tüm konutların anahtar teslimini yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Modern ve düzenli bir köy yerleşimi ortaya çıktı"

Sungur, Polat Mahallesi'nin depremlerden en fazla etkilenen yerleşimlerden biri olduğunu anımsatarak, yerleşim planının özel olarak hazırlandığını kaydetti.

Konutlarda her detayın düşünüldüğünü anlatan Sungur, "Yerleşim planı bölgenin topografyasına uygun biçimde tasarlandı. Bu sayede modern ve düzenli bir köy yerleşimi ortaya çıktı. Polat Mahallesi, proje tamamlandığında bölgenin merkez köylerinden biri haline gelecek. Ayrıca sosyal donatı alanlarıyla ilgili çalışmalar da eş zamanlı devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konutlar vatandaşların bahçesine yakın planlandı

Köy konutlarının vatandaşların tarım arazilerine ve meralarına yakın olacak şekilde planlandığını dile getiren Sungur, "Polat Mahallemiz geniş tarım alanlarına ve nüfus kitlesine sahip. Konutlarımızın hem meralara hem tarım arazilerine yakın olması, vatandaşlarımızın kayısı bahçelerine ve hayvancılık yaptıkları alanlara erişimini kolaylaştıracak. Bu da bölge halkı için büyük bir avantaj sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.