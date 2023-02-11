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Deprem anının farklı bir görüntüsü! Hastane çalışanları neye uğradığını şaşırdı

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Deprem anının farklı bir görüntüsü! Hastane çalışanları neye uğradığını şaşırdı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu panik görüntülerini kaydetti.

GÜVENLİ BÖLGE ARAMAYA BAŞLADILAR

Afetin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde korunmak için güvenli bir alan bulma arayışı yer aldı.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Görüntülerde, tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem sırasında birbirine sarılması da dikkat çekti.

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Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Güncel

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