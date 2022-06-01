DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR - Haberler

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DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

Kartepe Maşukiye'de beton su depolarının arasındaki boşluğa düşen kaplumbağa, iki duvar arasında sıkıştı. Kaplumbağayı gören görevliler, fırçayı kaplumbağanın altına sokarak hayvanı yukarı doğru çekti. Görevliler, su kapağının içerisine su koyarak kuplumbağa su içirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaplumbağa Maşukiye su Güncel Haberler

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