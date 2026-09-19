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Denizli Pamukkale'de zanlı, baldızını bıçakla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir zanlı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki dairede tartıştığı baldızını ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan baldız kurtarılamadı, kayınbiraderi hastaneye kaldırıldı ve zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir dairede ikamet eden A.A, eve gelen baldızı Ayşe Pabuccu (43) ve kayınbiraderi Mehmet Pabuccu (49) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A, baldızını ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Pabuccu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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