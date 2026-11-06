Denizli Pamukkale'de üst geçitten inerken düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale'de üst geçitten inerken düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inmeye çalışırken dengesini kaybederek düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken düşen kişi hayatını kaybetti.
İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki üst geçitten inmeye çalışan Abdullah Yeşiltepe (62) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA