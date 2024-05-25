Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtar cenaze sırasında hayatını kaybetti
Çivril ilçesinde Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman, bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhtar Ömür Kahraman yaşamını yitirdi.
Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman (42), mahallesinde vefat eden bir kişinin cenazesine katıldı. Kahraman, cenaze toprağa verildiği sırada fenalaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kahraman, hayatını kaybetti.