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Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu ailelerin tüfekli kavgasında 6 şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu aileler arasında çıkan tüfekli kavgada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı; hafif yaralandığı belirtilen 1'i çocuk 5 kişi taburcu edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçede husumetli iki komşu ailenin fertleri arasında yaşanan tüfekli kavganın ardından yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Öte yandan hafif şekilde yaralandığı belirtilen 1'i çocuk, 5 kişinin taburcu edildikleri öğrenildi.

Hamam Mahallesi'nde dün husumetli iki komşu ailenin fertleri arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tüfekle ateş etmiş, olayda 5 kişi yaralanmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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