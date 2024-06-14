Denizli'nin Babadağ ilçesinde orman yangını çıktı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.