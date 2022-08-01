Denizli gündem haberi... Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Denizli haberi: Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bozalan Mahallesi mevkiinde ilerleyen A.Ç. idaresindeki 20 YU 593 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki kekik yüklü çuvallar yola dağıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, dökülen kekik çuvallarının başka bir kamyona yüklenmesinin ardından açıldı. Güncel AA / Samet Kıyak Denizli Güncel Haberler

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