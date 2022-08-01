Denizli gündem haberi... Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli gündem haberi... Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Denizli gündem haberi... Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Denizli haberi: Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

 - Güncelleme:

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozalan Mahallesi mevkiinde ilerleyen A.Ç. idaresindeki 20 YU 593 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyondaki kekik yüklü çuvallar yola dağıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, dökülen kekik çuvallarının başka bir kamyona yüklenmesinin ardından açıldı.

AA / Samet Kıyak - Güncel

Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title