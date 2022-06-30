Denizli'deki kazada 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 aylık Edanur Ermiş yaşamını yitirdi, annesinin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Tavas - Pınarlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Yunus Dingil yönetimindeki 20 AGD 943 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ümmü Gülsüm Ermiş'in kullandığı 20 P 2260 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Yusuf Dingil ve Ümmü Gülsüm Ermiş ile yolcular İbrahim Dingil, Mustafa Ali Ermiş ve Edanur Ermiş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edanur Ermiş, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.