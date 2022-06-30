Denizli'deki kazada 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'deki kazada 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Hüseyin Baybars - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'deki kazada 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 aylık Edanur Ermiş yaşamını yitirdi, annesinin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 aylık Edanur Ermiş yaşamını yitirdi, annesinin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Tavas - Pınarlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Yunus Dingil yönetimindeki 20 AGD 943 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ümmü Gülsüm Ermiş'in kullandığı 20 P 2260 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Yusuf Dingil ve Ümmü Gülsüm Ermiş ile yolcular İbrahim Dingil, Mustafa Ali Ermiş ve Edanur Ermiş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edanur Ermiş, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Baybars - Güncel

Ümmü Gülsüm Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title