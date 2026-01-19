Haberler

Denizli'de yasa dışı kürtaj soruşturmasında serbest bırakılan 2 şüpheliye tutuklama kararı

Güncelleme:
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonuna karışan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon sırasında gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında doktor ve tıbbi sekreterler de bulunuyor.

Denizli'de, yasa dışı kürtaj operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kadın doğum uzmanı M.İ., eşi A.İ. ve tıbbi sekreter S.Z. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının bu karara itiraz etmesinin ardından hakimlikçe yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan M.İ. eşi A.İ'nin sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına hükmedildi.

Olay

Denizli'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki özel bir muayenehanede, gebeliği 10 haftanın üzerinde olan kadınlara yasa dışı kürtaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından muayenehaneye düzenlenen operasyonda, kadın doğum uzmanı M.İ. (55), eşi A.İ. (47) ve tıbbi sekreter S.Z. (46) gözaltına alınmıştı.

Muayenehanede yapılan aramada, kürtaj sonrası poşet içinde muhafaza edilen 10 haftanın üzerinde olduğu belirlenen cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığına gönderilmişti. Muayenehanede ele geçirilen ajandada kürtaj yapılanlardan istenilen para miktarının yazılı olduğu ve başka ceninlere ait olduğu belirtilen fotoğraflar da bulunmuştu. Ayrıca kürtaj karşılığında elden ve banka yoluyla alınan para tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 1'i doktor 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ, A.İ. ve S.Z. çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500

