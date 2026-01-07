Haberler

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 395 gram sentetik uyuşturucu ve 39 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda takip edilen yabancı uyruklu 2 şüphelinin kaldığı eve operasyon yapıldı.

Yapılan aramada, banyo lifi ve pamuğa emdirilmiş 2 kilo 395 gram sentetik uyuşturucu ve 39 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
