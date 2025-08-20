Denizli’de Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
