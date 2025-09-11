Haberler

Denizli'de feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'de feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yolda bekleme yapan hafif ticari araca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Acıpayam ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yolda bekleme yapan V.K. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan K.Ö. (58) hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Yunus Emre Konak için resmi teklif! Brentford'dan cevap geldi

Ali Koç'tan Premier Lig'de oynayan Türk yıldız için teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.