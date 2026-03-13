Denizli'de tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen 'Anadolu mirası' adlı operasyonda, tarihi eser bulundurduğu iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, Roma dönemine ait 11 tarihi eseri ele geçirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri "Anadolu mirası" operasyonunda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların evlerindeki aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
