Denizli'de tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen 'Anadolu mirası' adlı operasyonda, tarihi eser bulundurduğu iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, Roma dönemine ait 11 tarihi eseri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların evlerindeki aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek