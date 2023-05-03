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Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Güncel Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama havuzuna düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama havuzuna düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Karaismailler Mahallesi'nde tarım arazilerinin yanında bulunan sulama havuzuna bir çocuğun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Muhammet Eren Gencer (9) sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Acıpayam Denizli Güncel Haberler

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