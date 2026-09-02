Haberler

Denizli'de Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Sümer Mahallesi 82 Sokak'taki fabrikanın depo kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra imalathane kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikanın imalathane ve depo kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece aykırı çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Trabzonspor bombayı patlattı patlatacak
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan minik çocuk hayatını kaybetti

2 yaşındaki minik Alparslan 2 tonluk aracın altında can verdi
Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni detay: Kaptanlar çarpışmadan hemen önce konuşmuş

Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni detay ortaya çıktı: Kaptanlar...
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor