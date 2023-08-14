Denizli'de otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 20 Y 4578 plakalı otomobil, Pehlivan Kavşağı'nda yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü A.Ç. ile yanındaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel