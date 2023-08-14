Denizli'de otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.