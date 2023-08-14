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Denizli'de otomobil duvara çarptı: 3 kişi yaralandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 20 Y 4578 plakalı otomobil, Pehlivan Kavşağı'nda yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü A.Ç. ile yanındaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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