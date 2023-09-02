Denizli'de otobüs, minibüs ve çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 50 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Kazada, saat 20.45 sıralarında Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı bölgede peş peşe meydana gelen 5 ayrı kazada, 12 araç birbirine girdi. Tur otobüs, minibüs, ambulans ve araçların karışığı kazada 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serinhisar'dan Denizli il merkezi yönüne seyir halinde olan 3 otomobil, Cankurtaran rampasından inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Muğla turundan Afyon'un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan 03 BH 555 plakalı tur otobüsü, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapmak isterken kontrolden çıkarak yolun ortasında yan devrildi. Önünde devrilen otobüsten kaçmak için direksiyon kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçerek il merkezinden aldığı yolcuları Kale ilçesine götüren 20 K 0055 plakalı ilçe minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazalar peş peşe geldi

Aynı noktada meydana gelen 3 ayrı kazanın ardından yol ulaşıma kapanınca, yolun kenarına park eden sürücüler yaralıların yardımına koştu. Bu araçlar arasında bulunan ve sürücüsünün frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, önce bir ambulansa daha sonra ise park halindeki 2 araca daha vurarak durabildi. Birkaç dakika arayla meydana gelen kazaların sonuncusunda bölgede oluşan yoğunlukta çarpışan iki otomobilde daha maddi hasar meydana geldi.

Aynı noktada meydana gelen 12 aracın karıştığı 5 ayrı trafik kazasında, can pazarı yaşandı. Kale minibüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı. Yaralıların yola savrulduğu kazaya müdahale eden ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi. Yaralı sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kaza bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. - DENİZLİ