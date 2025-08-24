Denizli'de Orman Yangını İle İlgili Şüpheli Serbest Kaldı

Pamukkale'de çıkan orman yangını sonrası gözaltına alınan 37 yaşındaki E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının tamir çalışmaları sırasında başladığı iddia ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemede yangına sebebiyet verdiği öne sürülen E.A'yı (37) gözaltına aldı.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.A. ifadesinde yangın bölgesine yakın alandaki evde bulunan hidroforu tamir yaptığı sırada yangının çıktığını ve durumu hemen ekiplere bildirdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilmişti. Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürmüş, yangının sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış ve daha sonra yapılan çalışmalar akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
