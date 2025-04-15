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Denizli’de Miras Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda Şerif Ali Acar, kardeşi ve eşini tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası Şerif Ali Acar yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde aile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada Şerif Ali Acar (55), kardeşi Süreyya Acar (50) ile eşi Zennur Acar'ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Ali Acar ile kardeşi Süreyya Acar arasında miras meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şerif Ali Acar evine giderek pompalı av tüfeğiyle geri döndü. Bu sırada Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cenazeleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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